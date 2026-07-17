Exposition Sous les toits des cathédrales, Cloître de la Psalette, Tours

Informations pratiques

Exposition Sous les toits des cathédrales 19 et 20 septembre Cloître de la Psalette Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’exposition de photographies « Sous les toits des cathédrales », dévoile combles et charpentes de cathédrales appartenant à l’État, espaces cachés et bien souvent inaccessibles au public.

Les photographies présentées sont le fruit d’une campagne photographique lancée par le Centre des monuments nationaux entre 2022 et 2025 à la demande du ministère de la Culture dans le cadre du plan de sécurisation des cathédrales engagé par l’État à la suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris en 2019.

Cloître de la Psalette Cathédrale de Tours, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 47 05 19 http://www.la-psalette.monuments-nationaux.fr Le cloître de la Psalette, situé sur le côté de la cathédrale de Tours, est composé de trois galeries dont l’architecture est en partie flamboyante et en partie Renaissance. Un escalier en vis remarquable, qui n’est pas sans rappeler celui de l’aile François Ier du château de Blois, conduit au scriptorium et à la librairie du chapitre. Au XIXe siècle, Balzac y campa l’un de ses personnages de La Comédie humaine, le curé de Tours. Accès par le bas-côté nord de la cathédrale Saint-Gatien

L’exposition de photographies « Sous les toits des cathédrales », dévoile combles et charpentes de cathédrales appartenant à l’État, espaces cachés et bien souvent inaccessibles au public.

© Alexis Paoli / Ministère de la Culture / CMN / MPP