Exposition souvenirs, Salle du Petit Anjou, Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Exposition souvenirs Dimanche 20 septembre, 15h30 Salle du Petit Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de souvenirs du village, d’oeuvres d’élèves et de son histoire à partir de 15h30 à la salle du Petit Anjou.

Salle du Petit Anjou 6 rue du Petit Anjou Lys-Haut-Layon 49310 Les Cerqueux-sous-Passavant Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241758060 http://lyshautlayon.fr

Exposition de souvenirs du village, d’oeuvres d’élèves et de son histoire à partir de 15h30 à la salle du Petit Anjou.