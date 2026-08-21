AGENDA · Lys-Haut-Layon
Exposition souvenirs, Salle du Petit Anjou, Lys-Haut-Layon
dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Petit Anjou · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Exposition souvenirs Dimanche 20 septembre, 15h30 Salle du Petit Anjou Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de souvenirs du village, d’oeuvres d’élèves et de son histoire à partir de 15h30 à la salle du Petit Anjou.
Salle du Petit Anjou 6 rue du Petit Anjou Lys-Haut-Layon 49310 Les Cerqueux-sous-Passavant Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241758060 http://lyshautlayon.fr
Exposition de souvenirs du village, d’oeuvres d’élèves et de son histoire à partir de 15h30 à la salle du Petit Anjou.
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