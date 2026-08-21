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AGENDA · Lys-Haut-Layon

Exposition souvenirs, Salle du Petit Anjou, Lys-Haut-Layon

dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Petit Anjou · Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle du Petit Anjou
Adresse
6 rue du Petit Anjou
Ville
49310 Lys-Haut-Layon
Département
Maine-et-Loire

Exposition souvenirs Dimanche 20 septembre, 15h30 Salle du Petit Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de souvenirs du village, d’oeuvres d’élèves et de son histoire à partir de 15h30 à la salle du Petit Anjou.

Salle du Petit Anjou 6 rue du Petit Anjou Lys-Haut-Layon 49310 Les Cerqueux-sous-Passavant Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241758060 http://lyshautlayon.fr
Exposition de souvenirs du village, d’oeuvres d’élèves et de son histoire à partir de 15h30 à la salle du Petit Anjou.

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