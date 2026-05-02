Béziers

EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-06-12

Cette exposition vous permettra de découvrir l’univers fascinant de la spéléologie.

La spéléologie est une activité pouvant être scientifique, sportive, technique et surtout contemplative. Cette exposition vous emmène au coeur des recherches du club dans les Avant-Monts sur les massifs qui forment le versant sud de la Montagne Noire. Souvent décrit comme un continent inconnu , ce monde souterrain reste, pour les spéléologues, une source d’émerveillement. Pour prolonger l’exposition retrouvez des conférences, des visites guidées et des projections. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

This exhibition will introduce you to the fascinating world of caving.

L’événement EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34