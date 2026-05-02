EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ Béziers
EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ Béziers vendredi 12 juin 2026.
Béziers
EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-06-12
Cette exposition vous permettra de découvrir l’univers fascinant de la spéléologie.
La spéléologie est une activité pouvant être scientifique, sportive, technique et surtout contemplative. Cette exposition vous emmène au coeur des recherches du club dans les Avant-Monts sur les massifs qui forment le versant sud de la Montagne Noire. Souvent décrit comme un continent inconnu , ce monde souterrain reste, pour les spéléologues, une source d’émerveillement. Pour prolonger l’exposition retrouvez des conférences, des visites guidées et des projections. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This exhibition will introduce you to the fascinating world of caving.
L’événement EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ÉCRITURE Béziers 6 mai 2026
- COPPÉLIA OPUS BALLET Béziers 6 mai 2026
- JEU JOUEURS DE NATURE Béziers 6 mai 2026
- FERIA OFF 2026 Béziers 7 mai 2026
- ETRANGE FORME DE VIE PAR LA COMPAGNIE CORREIA Béziers 7 mai 2026