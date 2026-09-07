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Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Eglise Sainte-Radegonde, Mesnils-sur-Iton

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Sainte-Radegonde · Mesnils-sur-Iton

Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Eglise Sainte-Radegonde, Mesnils-sur-Iton

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Sainte-Radegonde
Adresse
2 rue des tilleuls, Buis-sur-Damville, 27240 Mesnils-sur-Iton
Ville
27240 Mesnils-sur-Iton
Département
Eure

Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Radegonde Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

SPOT – L’endroit où tout le monde devrait être !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Département de l’Eure invite cinq artistes de la scène contemporaine internationale à investir des sites patrimoniaux emblématiques de Vernon et de Giverny.
Pour cette nouvelle édition de SPOT, les artistes imaginent des œuvres inédites et uniques, spécialement conçues pour dialoguer avec les lieux, leur histoire et leur environnement.
En 2026, alors que l’Eure célèbre le centenaire de la disparition de Claude Monet, cette édition rend hommage au célèbre peintre, figure incontournable de Giverny et de l’histoire de l’art. Inspirés par son œuvre, sa palette et son regard sur la nature, les artistes proposent une rencontre entre patrimoine, création contemporaine et héritage impressionniste.
Une invitation à découvrir autrement Vernon et Giverny, à travers un parcours artistique exceptionnel où le patrimoine devient le terrain de jeu de la création contemporaine.

Eglise Sainte-Radegonde 2 rue des tilleuls, Buis-sur-Damville, 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Buis-sur-Damville Eure Normandie
SPOT – L’endroit où tout le monde devrait être !

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