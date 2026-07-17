Exposition – Stanley Greene, le parti de la révolte, Château de Tours, Tours

Informations pratiques

Exposition – Stanley Greene, le parti de la révolte 4 décembre 2026 – 23 mai 2027 Château de Tours Indre-et-Loire

Les scolaires et demandeurs d’emplois : gratuit

Pass annuel Château uniquement : 13,30 €

Pass annuel tous les musées et le Château : 23,00 €

Plein tarif : 4,50 €

Tarif réduit : 2,30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T14:00:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00

Fin : 2027-05-23T14:00:00+02:00 – 2027-05-23T18:00:00+02:00

Né à Brooklyn de parents comédiens afro-américains engagés pour les droits civiques, Stanley Greene reçoit en héritage une vocation artistique sans concessions et le choix politique de la lutte contre l’injustice. Il s’inscrit néanmoins en rupture avec sa famille et porte cette double conviction sur des terrains qui lui sont propres, d’abord en ralliant la scène punk de San Francisco, puis en menant la vie nomade d’un photoreporter.

Le monde de la nuit, de la musique underground et des drogues ouvre un espace fondateur d’expérimentation artistique et de contestation radicale. Son goût du risque et des extrêmes le conduit sur les théâtres de plusieurs conflits armés, en particulier en Tchétchénie, une « plaie à vif » qu’il s’efforce de rendre visible. Stanley Greene ne quittera jamais le parti de la révolte, dénonçant la domination et la violence à travers ses reportages, ses livres, ses expositions et ses films. S’imposant comme une figure emblématique de la photographie engagée, il façonne sa propre mythologie pour mieux servir les causes dont il est devenu le porte-parole et habite son personnage romantique avec sincérité, rendant difficile les tentatives de démêler le récit des faits exacts. Son autobiographie, Black Passport, décrit sa vie comme un film à rebondissements. Il n’en reste pas moins un journaliste attentif aux impératifs déontologiques propres à sa profession et à la nécessité de produire des images fiables, documentées avec précision pour être publiées dans la presse avant de rejoindre son épopée romanesque. Sa vaste production photographique témoigne de sa quête de justice aux côtés des personnes marginalisées et opprimées.

Commissaires : Clara Bouveresse et Matthieu Rivallin

Exposition organisée par le Jeu de Paume en collaboration avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie et, pour sa première étape, avec la Ville de Tours.

Château de Tours 25 Avenue André Malraux, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247216195 https://musees.tours.fr/visiter/musees-et-sites-patrimoniaux/chateau-de-tours-2 Situé au cœur de la ville, le Château de Tours est avant tout un espace dédié à la création artistique.

Dans le cadre d‘un partenariat avec le prestigieux musée parisien du Jeu de Paume, le château accueille chaque année deux expositions photographiques qui participent à une actualité culturelle de premier plan.

Né à Brooklyn de parents comédiens afro-américains engagés pour les droits civiques, Stanley Greene reçoit en héritage une vocation artistique sans concessions et le choix politique de la lutte Il en…

© Donation Stanley Greene, Ministère de la Culture (France), MPP, diff. NOOR