Thauvenay

[EXPOSITION] Stéphane Naudin Sancerre et alentours, en dessin

26 Rue de la Mairie Thauvenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-01 13:30:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Du 1er juin au 31 juillet, venez admirer l’exposition de Stéphane Naudin, qui transmet son amour de la région à travers ses dessins. Du Château de Sully-sur-Loire au Château de Menetou-Salon, en passant par le cœur historique de Sancerre, Stéphane arrive à rendre hommage à ces monuments historiques

Du 1er juin au 31 juillet, venez admirer l’exposition de Stéphane Naudin, qui transmet son amour de la région à travers ses dessins.

Du Château de Sully-sur-Loire au Château de Menetou-Salon, en passant par le cœur historique de Sancerre, Stéphane arrive à rendre hommage à ces monuments historiques qui font l’âme de notre région .

26 Rue de la Mairie Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com

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English :

From June 1 to July 31, come and admire the exhibition by Stéphane Naudin, who conveys his love of the region through his drawings. From the Château de Sully-sur-Loire to the Château de Menetou-Salon, via the historic heart of Sancerre, Stéphane pays tribute to these historic monuments

L’événement [EXPOSITION] Stéphane Naudin Sancerre et alentours, en dessin Thauvenay a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois