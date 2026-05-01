[EXPOSITION] Stéphane Naudin Sancerre et alentours, en dessin Thauvenay
[EXPOSITION] Stéphane Naudin Sancerre et alentours, en dessin Thauvenay lundi 1 juin 2026.
Thauvenay
[EXPOSITION] Stéphane Naudin Sancerre et alentours, en dessin
26 Rue de la Mairie Thauvenay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-01 13:30:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Du 1er juin au 31 juillet, venez admirer l’exposition de Stéphane Naudin, qui transmet son amour de la région à travers ses dessins. Du Château de Sully-sur-Loire au Château de Menetou-Salon, en passant par le cœur historique de Sancerre, Stéphane arrive à rendre hommage à ces monuments historiques
Du 1er juin au 31 juillet, venez admirer l’exposition de Stéphane Naudin, qui transmet son amour de la région à travers ses dessins.
Du Château de Sully-sur-Loire au Château de Menetou-Salon, en passant par le cœur historique de Sancerre, Stéphane arrive à rendre hommage à ces monuments historiques qui font l’âme de notre région .
26 Rue de la Mairie Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com
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English :
From June 1 to July 31, come and admire the exhibition by Stéphane Naudin, who conveys his love of the region through his drawings. From the Château de Sully-sur-Loire to the Château de Menetou-Salon, via the historic heart of Sancerre, Stéphane pays tribute to these historic monuments
L’événement [EXPOSITION] Stéphane Naudin Sancerre et alentours, en dessin Thauvenay a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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