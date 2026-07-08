Informations pratiques

Arvieu

EXPOSITION STRATES par Audrey Guiraud-Odeyus

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-08

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-16

Création textile, découverte graphique…à la rencontre d’une nouvelle technique de tissage atisanal, par Audrey, tufteuse arvieunoise.

Aux horaires d’ouverture du Cantou. Info au 05.65.46.06.06 .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Textile design, graphic exploration… An introduction to a new artisanal weaving technique, by Audrey, a tufter from Arvieune.

L’événement EXPOSITION STRATES par Audrey Guiraud-Odeyus Arvieu a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)