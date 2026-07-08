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EXPOSITION STRATES par Audrey Guiraud-Odeyus Arvieu

mercredi 8 juillet 2026 · Arvieu

EXPOSITION STRATES par Audrey Guiraud-Odeyus Arvieu

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Ville
12120 Arvieu
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Arvieu

EXPOSITION STRATES par Audrey Guiraud-Odeyus

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-16

Création textile, découverte graphique…à la rencontre d’une nouvelle technique de tissage atisanal, par Audrey, tufteuse arvieunoise.
Aux horaires d’ouverture du Cantou. Info au 05.65.46.06.06   .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06 

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English :

Textile design, graphic exploration… An introduction to a new artisanal weaving technique, by Audrey, a tufter from Arvieune.

L’événement EXPOSITION STRATES par Audrey Guiraud-Odeyus Arvieu a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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