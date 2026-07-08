EXPOSITION STRATES par Audrey Guiraud-Odeyus Arvieu
mercredi 8 juillet 2026 · Arvieu
Informations pratiques
Arvieu
EXPOSITION STRATES par Audrey Guiraud-Odeyus
Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-16
Création textile, découverte graphique…à la rencontre d’une nouvelle technique de tissage atisanal, par Audrey, tufteuse arvieunoise.
Aux horaires d’ouverture du Cantou. Info au 05.65.46.06.06 .
Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06
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English :
Textile design, graphic exploration… An introduction to a new artisanal weaving technique, by Audrey, a tufter from Arvieune.
L’événement EXPOSITION STRATES par Audrey Guiraud-Odeyus Arvieu a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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