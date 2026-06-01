Rignac

Exposition Süla Remy Viguié Portraits

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Exposition visible à la Médiathèque Office de Tourisme du Pays Rignacois.

.

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition on view at the Rignacois Tourist Office Media Center.

L’événement Exposition Süla Remy Viguié Portraits Rignac a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)