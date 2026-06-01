Exposition Süla Remy Viguié Portraits Rignac
Exposition Süla Remy Viguié Portraits Rignac vendredi 26 juin 2026.
Rignac
Exposition Süla Remy Viguié Portraits
43 allée des mots Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Exposition visible à la Médiathèque Office de Tourisme du Pays Rignacois.
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43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr
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English :
Exhibition on view at the Rignacois Tourist Office Media Center.
L’événement Exposition Süla Remy Viguié Portraits Rignac a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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