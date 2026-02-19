Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque Rignac
Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque Rignac mercredi 15 juillet 2026.
Rignac
Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque
Halle Rignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !
L'après midi, pétanque et soirée buvette plateaux repas sur réservation (avant la séance)
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Halle Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 76 22 19 78
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English :
As part of Ciné Belle Étoile
L’événement Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque Rignac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée de la Dordogne
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