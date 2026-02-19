Rignac

Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque

Halle Rignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !

L'après midi, pétanque et soirée buvette plateaux repas sur réservation (avant la séance)

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Halle Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 76 22 19 78

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English :

As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque Rignac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée de la Dordogne