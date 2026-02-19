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Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque Rignac

Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque Rignac

Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque Rignac mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Halle

Ville : 46500 Rignac

Département : Lot

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Rignac

Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque

Halle Rignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations ! 

L'après midi, pétanque et soirée buvette plateaux repas sur réservation (avant la séance)

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Halle Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 76 22 19 78 

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English :

As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Concert Les Rois du burlesque Rignac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée de la Dordogne

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