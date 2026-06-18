Fête votive de Rignac Rignac
Fête votive de Rignac Rignac mardi 28 juillet 2026.
Rignac
Fête votive de Rignac
Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-28
Comme tous les ans, le 1er weekend d’août accueille la grande fête votive de Rignac!
Mardi 28/07:
Concours de belote
Vendredi 31/07:
À partir de 19h ouverture des bodegas dans le cœur du village
23h fermeture des bodegas et ouverture du bal à la salle des fêtes avec ADN
Bal de 23h à 3h
Samedi 1/08:
Concours de pétanque
13h30 10€ par équipe
19h marché producteurs et gourmand
19h 21h groupe Inchala
21h 23h Money Jungle
23h 3h soirée avec DJ Coco et DJ Oelsanpler en duo
Dimanche 2/08:
8h déjeuner
À partir de 11h frites & saucisses
11h 13h groupe pour l’apéro (nom à confirmer)
13h ouverture du ventre glisse géant animé par DJ Coco
15h maquillage (horaire à confirmer)
17h spectacle enfants avec Valerian
19h30 ouverture des tickets repas et début du service
21h30 fermeture des tickets repas
22h30 dernier service
20h apéro avec Manu The Voice
23h feu d’artifice de la Peyrade — gratuit .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie comite.rignac12@gmail.com
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English :
Like every year, the first weekend of August welcomes the great votive festival of Rignac!
L’événement Fête votive de Rignac Rignac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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