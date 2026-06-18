Rignac

Fête votive de Rignac

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-28

Comme tous les ans, le 1er weekend d’août accueille la grande fête votive de Rignac!

Mardi 28/07:

Concours de belote

Vendredi 31/07:

À partir de 19h ouverture des bodegas dans le cœur du village

23h fermeture des bodegas et ouverture du bal à la salle des fêtes avec ADN

Bal de 23h à 3h

Samedi 1/08:

Concours de pétanque

13h30 10€ par équipe

19h marché producteurs et gourmand

19h 21h groupe Inchala

21h 23h Money Jungle

23h 3h soirée avec DJ Coco et DJ Oelsanpler en duo

Dimanche 2/08:

8h déjeuner

À partir de 11h frites & saucisses

11h 13h groupe pour l’apéro (nom à confirmer)

13h ouverture du ventre glisse géant animé par DJ Coco

15h maquillage (horaire à confirmer)

17h spectacle enfants avec Valerian

19h30 ouverture des tickets repas et début du service

21h30 fermeture des tickets repas

22h30 dernier service

20h apéro avec Manu The Voice

23h feu d’artifice de la Peyrade — gratuit .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie comite.rignac12@gmail.com

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English :

Like every year, the first weekend of August welcomes the great votive festival of Rignac!

L’événement Fête votive de Rignac Rignac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)