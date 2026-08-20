Exposition sur grand écran : James McNeill Whistler, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Exposition sur grand écran : James McNeill Whistler Lundi 30 novembre, 20h30 Cinéma de Senlis Oise

Tarif plein 15€ / tarif réduit : 10 € (adhérent du cinéma, ami du Musée Condé, -65 ans, famille nombreuse, demandeur d’emploi, -26 ans, PMR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-30T20:30:00+01:00 – 2026-11-30T22:15:00+01:00

Fin : 2026-11-30T20:30:00+01:00 – 2026-11-30T22:15:00+01:00

James McNeill Whistler

Documentaire réalisé par David Birkenstaff | 1h30 | VOstfr

C’est à une époque de grand changement et de grande beauté qu’a émergé le personnage de James McNeill Whistler. Parfois considéré comme l’un des grands pionniers de l’art du 19e siècle, ce contemporain des impressionnistes était très admiré de Van Gogh et Manet. Réputé pour ses expérimentations audacieuses et sa vivacité d’esprit, Whistler bouleverse les conventions étriquées de la société victorienne en cherchant à vouer un nouveau culte à la beauté, créant de “l’art pour l’art” et se forgeant une place dans l’histoire de l’art. Il trouve un parallèle entre la peinture et la musique et baptise nombre de ses toiles “arrangements”, “harmonies” et “nocturnes”, soulignant l’importance de l’harmonie tonale dans ses œuvres.

La Tate Britain présente en 2026 la première grande rétrospective de Whistler depuis 30 ans. Cette exposition à succès promet de rappeler au monde l’importance du peintre dans l’histoire de l’art, en réunissant ses chefs-d’œuvre les plus célèbres et des toiles plus confidentielles. Expositions sur Grand Écran porte ces œuvres sublimes et leur incroyable histoire dans les cinémas du monde entier.

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

La Tate Britain présente en 2026 la première grande rétrospective de Whistler depuis 30 ans. Une exposition à découvrir sur grand écran au cinéma de Senlis.