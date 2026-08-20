Exposition sur la vie et l’œuvre de l’architecte Paul Abadie fils, Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition sur la vie et l’œuvre de l’architecte Paul Abadie fils 18 et 19 septembre Cathédrale Saint-André de Bordeaux Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Les palissades de chantier de la cathédrale Saint-André accueillent actuellement une exposition consacrée à la vie et à l’œuvre de l’architecte Paul Abadie fils. Cette exposition, présentée sous forme de panneaux, a été réalisée en collaboration avec le service GrandAngoulême Villes et Pays d’Art & d’Histoire.

Elle s’inscrit dans la continuité de la sortie récente d’une bande dessinée signée Olivier Thomas, intitulée « Paul Abadie, architecte – Des églises de Charente au Sacré-Cœur de Montmartre », publiée aux Éditions Hervé Chopin. Cet ouvrage retrace le parcours exceptionnel de cet architecte, marqué par des réalisations majeures comme la restauration de la cathédrale Saint-André de Bordeaux ou la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Paris.

Pour toute information complémentaire sur la bande dessinée, vous pouvez consulter les Éditions Hervé Chopin : https://www.hc-editions.com/livres/paul-abadie-architecte/

Cathédrale Saint-André de Bordeaux Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556446729 https://www.cathedrale-bordeaux.fr [{« link »: « https://www.hc-editions.com/livres/paul-abadie-architecte/ »}] La cathédrale Saint-André de Bordeaux, construite à partir du XIIe siècle, allie styles roman et gothique. Sa façade nord, ornée de deux tours (81 et 93 m) – dont la tour Pey-Berland (XVᵉ siècle) abritant une cloche de 8 tonnes – encadre un portail sculpté représentant le Christ et les apôtres. À l’intérieur, l’impressionnante nef de 23 m avec ses voûtes gothiques, ainsi que les vitraux restaurés, créent une atmosphère unique. Le portail royal, en façade ouest, plus sobre, illustre la transition entre les deux styles. Lieu de pèlerinage sur la voie de Tours, elle abrite les reliques de saint André. Témoin d’événements historiques comme le mariage d’Aliénor d’Aquitaine et Louis VII (1137), elle a subi des dégradations lors des guerres de Religion et de la Révolution. Restaurée au XIXᵉ siècle par l’architecte Paul Abadie fils (1812-1884) (également connu pour le Sacré-Cœur de Paris), elle fait aujourd’hui l’objet de travaux réguliers pour préserver son authenticité. Tram A ou Tram B. Arrêt Hôtel de Ville

Exposition sur les palissades de la cathédrale Saint-André : hommage à Paul Abadie fils (1812-1884).

©Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, Christophe Bourel Le Guilloux