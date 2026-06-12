Exposition sur le parcours de Saint-Charles-de-Foucauld Place d’Armes Vitry-le-François
Exposition sur le parcours de Saint-Charles-de-Foucauld Place d’Armes Vitry-le-François dimanche 5 juillet 2026.
Vitry-le-François
Exposition sur le parcours de Saint-Charles-de-Foucauld
Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Exposition sur le parcours de Saint-Charles-de-Foucauld, patron de la paroisse.
De 7h30 à 19h.Tout public
Exposition sur le parcours de Saint-Charles-de-Foucauld, patron de la paroisse. .
Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Exposition sur le parcours de Saint-Charles-de-Foucauld
Exhibition on the life of Saint Charles de Foucauld, patron saint of the parish.
From 7:30 a.m. to 7:00 p.m.
L’événement Exposition sur le parcours de Saint-Charles-de-Foucauld Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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