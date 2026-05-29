Exposition sur le patrimoine naturel à la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire, Maison Culturelle Marret, Beaulieu-sur-Loire

Informations pratiques

Exposition sur le patrimoine naturel à la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire Samedi 19 septembre, 09h00, 15h00 Maison Culturelle Marret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine naturel. Bâtiments historiques, églises ou encore clochers constituent une réelle richesse. Il est d’autant plus fascinant de les découvrir sous le prisme de la biodiversité.

Partez à la rencontre du patrimoine naturel : hirondelles, chouettes ou encore chauve-souris. Leurs modes de vie et les manières de les préserver dans le bâti vous seront présentés. Petits et grands sont invités à venir en apprendre plus sur les liens indissociables entre humains et nature au travers de l’exposition « La biodiversité et nous » de l’Agence Régionale de la Biodiversité Centre – Val de Loire. Au fil de l’exposition, les 8 services rendus par la biodiversité et des idées d’actions de préservation seront expliqués. Et nous, quels services rendons-nous à la nature ?

Cette exposition est réalisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu-sur-Loire.

Nous vous donnons rendez-vous le 19 septembre 2026 à la Maison du Terroir et d’Animations !

Maison Culturelle Marret 14 place du 11-Novembre, 45630 Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Les Limousins Loiret Centre-Val de Loire 06 73 36 06 60 Située sur la Place du 11 Novembre, au cœur du bourg, la maison dite « Marret » a été construite vers 1791 par Guillaume Despond, notaire royal à Beaulieu. Sa famille l’a habitée pendant 115 ans.

Jacques Guillaume Despond, un de ses descendants, bachelier, licencié en droit, capitaine de la Garde Nationale en 1837, est devenu maire de la commune. Sa fille Louise, mariée au colonel Marcel, fils du général d’Empire Marcel de Gien a hérité ensuite de cette maison.

Henri Marcel fruit de ce mariage, ayant dilapidé la fortune familiale aux courses, dut vendre la propriété à la famille Laurent qui la cèdera en 1939 à la famille Barbier. Peu après la guerre, elle sera acquise par la famille Marret.

Depuis 1997, elle appartient à la commune qui l’a rachetée.

La maison est bâtie en pierres de taille et couverte d’ardoises. Les salles du rez-de-chaussée accueillent des expositions temporaires, des réunions diverses et la chorale de Beaulieu. Au 1er étage, la fanfare occupe la grande pièce centrale pour ses répétitions. Une autre plus petite, est réservée à l’enseignement du solfège.

Dans la partie gauche du bâtiment (dont les fondations datent du XVe siècle), est installé un médecin : son logement et son cabinet. L’aile droite abrite l’Agence Postale.

Dans le jardin, un certain nombre d’arbres rares ont rapportés des campagnes napoléoniennes avaient été plantés dans le parc.

Le verger, en contre bas de la rue des vergers, a été transformé en roseraie. Elle accueille quelques 200 rosiers sélectionnés pour leur résistance aux maladies et au réchauffement climatique. Le parc qui descend jusqu’au canal latéral à la Loire, sera aménagé en futur « jardin des 5 sens ». Parking rue des vergers

Découvrez le patrimoine naturel à préserver ! Venez à l’exposition « La biodiversité et nous » !

Agence Régionale de la Biodiversité Centre – Val de Loire