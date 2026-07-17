Exposition sur le patrimoine naturel à la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire, Maison du Terroir et d’Animations, Beaulieu-sur-Loire

Informations pratiques

Exposition sur le patrimoine naturel à la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire Samedi 19 septembre, 09h00, 15h00 Maison du Terroir et d’Animations Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Partez à la rencontre du patrimoine naturel : hirondelles, chouettes ou encore chauve-souris. Leurs modes de vie et les manières de les préserver dans le bâti vous seront présentés. Petits et grands sont invités à venir en apprendre plus sur les liens indissociables entre humains et nature au travers de l’exposition « La biodiversité et nous » de l’Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire. Au fil de l’exposition, les 8 services rendus par la biodiversité et des idées d’actions de préservation seront expliqués. Et nous, quels services rendons-nous à la nature ?

Cette exposition est réalisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu-sur-Loire.

Nous vous donnons rendez-vous à la Maison du Terroir et d’Animations !

Maison du Terroir et d’Animations 3 Place d’Armes 45630 Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire 06 73 36 06 60 https://www.facebook.com/TerroirBeaulieusurLoire Centre de valorisation du patrimoine gastronomique, culturel et naturel.

Venez découvrir le patrimoine naturel. Bâtiments historiques, églises ou encore clochers constituent une réelle richesse. Il est fascinant de les découvrir sous le prisme de la biodiversité.

Agence Régionale de la Biodiversité Centre – Val de Loire