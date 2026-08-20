Informations pratiques

Exposition sur l’économie « Ensemble dialoguons » de l’IEDOM à l’IAE de La Réunion 18 et 19 septembre IAE de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Un événement ludique et pédagogique pour tous les publics

L’IEDOM a imaginé une exposition accessible à tous les publics, à travers des supports pédagogiques et interactifs en 4 zones thématiques pour mieux comprendre l’économie et la monnaie, ainsi que les missions de l’IEDOM :

1-Le cycle de vie des billets : comment les billets sont-ils fabriqués ? Comment reconnaître un faux billet ?

: comment les billets sont-ils fabriqués ? Comment reconnaître un faux billet ? 2-La circulation de l’argent et les mécanismes économiques : comment circule l’argent dans notre économie ? Quelles sont les caractéristiques de l’économie réunionnaise ?

comment circule l’argent dans notre économie ? Quelles sont les caractéristiques de l’économie réunionnaise ? 3-L’inflation, la vie chère et le pouvoir d’achat : pourquoi mon panier de courses coûte-t-il plus cher aujourd’hui ?

pourquoi mon panier de courses coûte-t-il plus cher aujourd’hui ? 4-Les services à l’économie : quelles sont les missions de l’IEDOM auprès des particuliers et des entreprises ? Comment bien utiliser ses moyens de paiement pour se protéger des fraudes ?

Familles, lycéens, étudiants, professionnels : venez explorer, comprendre et dialoguer autour des grandes questions économiques qui impactent votre quotidien. Les experts de l’IEDOM seront présents pour tout vous expliquer et répondre à vos questions !

Pour toute information : www.iedom.fr/Ensemble-dialoguons-2026

Contacts : nadia.alibay@iedom.fr / carole.leperlier@iedom.fr

IAE de La Réunion 24 avenue de la Victoire, 97400 SAINT-DENIS Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +33 (0)2 62 21 16 26 https://www.iae-france.fr/ecoles/iae-reunion/ [{« link »: « http://www.iedom.fr/Ensemble-dialoguons-2026 »}, {« link »: « mailto:nadia.alibay@iedom.fr »}] L’IAE de La Réunion offre un cadre d’études agréable situé en centre-ville dans un monument historique

Un événement ludique et pédagogique pour tous les publics

©IEDOM