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Exposition sur les serpents du Cognaçais Hôtel Renard Jarnac

Exposition sur les serpents du Cognaçais Hôtel Renard Jarnac vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Hôtel Renard

Adresse : 14 Quai de l'Orangerie

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Jarnac

Exposition sur les serpents du Cognaçais

Hôtel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-29
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-05-29

Découvrez une exposition pédagogique et photographie dédiée à la préservation des serpents du Cognaçais. Au programme sensibilisation et jeu pédagogique sur les serpents.
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Hôtel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine   association.perennis@gmail.com

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English :

Discover an educational and photographic exhibition dedicated to the preservation of snakes in the Cognac region. On the program: snake awareness and educational games.

L’événement Exposition sur les serpents du Cognaçais Jarnac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac

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