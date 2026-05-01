Exposition sur les serpents du Cognaçais Hôtel Renard Jarnac
Exposition sur les serpents du Cognaçais Hôtel Renard Jarnac vendredi 29 mai 2026.
Jarnac
Exposition sur les serpents du Cognaçais
Hôtel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-29
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-05-29
Découvrez une exposition pédagogique et photographie dédiée à la préservation des serpents du Cognaçais. Au programme sensibilisation et jeu pédagogique sur les serpents.
.
Hôtel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine association.perennis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover an educational and photographic exhibition dedicated to the preservation of snakes in the Cognac region. On the program: snake awareness and educational games.
L’événement Exposition sur les serpents du Cognaçais Jarnac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac
À voir aussi à Jarnac (Charente)
- Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 28 mai 2026
- Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 30 mai 2026
- Atelier Philo enfants | Qu’est-ce qu’une émotion ? dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 3 juin 2026
- Mon jardin rêvé | Rendez-vous aux jardins 2026 Jarnac 5 juin 2026
- Visite d’un jardin nourricier, Mon jardin rêvé, Jarnac 5 juin 2026