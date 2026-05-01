Exposition sur les serpents du Cognaçais Hôtel Renard Jarnac

Jarnac

Exposition sur les serpents du Cognaçais

Hôtel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-29

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-29

Découvrez une exposition pédagogique et photographie dédiée à la préservation des serpents du Cognaçais. Au programme sensibilisation et jeu pédagogique sur les serpents.

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Hôtel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine association.perennis@gmail.com

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English :

Discover an educational and photographic exhibition dedicated to the preservation of snakes in the Cognac region. On the program: snake awareness and educational games.

L’événement Exposition sur les serpents du Cognaçais Jarnac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac