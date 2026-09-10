Exposition « Sur les traces d’une famille Marbotine », Centre social de Marbot, Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · Centre social de Marbot · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Exposition « Sur les traces d’une famille Marbotine » 19 et 20 septembre Centre social de Marbot Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association présente sa nouvelle exposition au centre socioculturel de Marbot. Elle retrace l’histoire de 1850 à nos jours, des ascendants et descendants de Paulette, héroïne fictive, vivant de faits réels du quartier de Marbot.
Centre social de Marbot 9 rue de la chapelle 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est
L’association présente sa nouvelle exposition au centre socioculturel de Marbot. Elle retrace l’histoire de 1850 à nos jours, des ascendants et descendants de Paulette, héroïne fictive, vivant de du…
©association des marbotins
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