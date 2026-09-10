Exposition « Sur les traces d’une famille Marbotine », Centre social de Marbot, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Exposition « Sur les traces d’une famille Marbotine » 19 et 20 septembre Centre social de Marbot Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association présente sa nouvelle exposition au centre socioculturel de Marbot. Elle retrace l’histoire de 1850 à nos jours, des ascendants et descendants de Paulette, héroïne fictive, vivant de faits réels du quartier de Marbot.

Centre social de Marbot 9 rue de la chapelle 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

L’association présente sa nouvelle exposition au centre socioculturel de Marbot. Elle retrace l’histoire de 1850 à nos jours, des ascendants et descendants de Paulette, héroïne fictive, vivant de du…

©association des marbotins