Exposition sur Véronne dans l’Eglise Saint Géraud à Saillans, Eglise Saint-Géraud, Saillans

Informations pratiques

Exposition sur Véronne dans l’Eglise Saint Géraud à Saillans 19 et 20 septembre Eglise Saint-Géraud Drôme

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après 4 années de fermeture pour une nouvelle phase de restauration, l’église Saint Géraud a ouvert ses portes quotidiennement aux fidèles et au public le vendredi 1er août 2025.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026

Présentation d’une exposition de photos sur Véronne.

Film de Jacques Mouriquand

sur la restauration de l’église Saint Géraud :

https://www.youtube.com/watch?v=EJ6S3m5nSI0

Association Présage (Pour la Restauration de l’Eglise Saint-Géraud de Saillans) :

https://cartepatrimoine.ladrome.fr/notice-1344

Eglise Saint-Géraud Grande Rue 26340 Saillans Saillans 26340 Saillans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 21 51 52 https://mairiedesaillans26.fr/patrimoine/histoire/ https://www.youtube.com/watch?v=EJ6S3m5nSI0 [{« data »: {« author »: « Jacques Mouriquand », « cache_age »: 86400, « description »: « Dans la Dru00f4me, la petite citu00e9 de Saillans pourra enfin retrouver son u00e9glise. Mais il a fallu pour cela une belle mobilisation locale. », « type »: « video », « title »: « Saillans retrouve enfin son u00e9glise », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/EJ6S3m5nSI0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=EJ6S3m5nSI0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6535Bp5bLTRdJRR2vHC3Ig », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Après 4 années de fermeture pour une nouvelle phase de restauration, l’église Saint Géraud a ouvert ses portes quotidiennement aux fidèles et au public le vendredi 1er août 2025.

Le cadran solaire restauré de l’église_photo André Oddon