Saint-Cirq-Lapopie

Exposition Surréalisme et Mexique Miroirs magnétiques

31 rue Joseph Emile Rignault Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-04-28

Grâce aux perspectives que le Mexique laisse entrevoir, le surréalisme étend ses propres frontières

Grâce aux perspectives que le Mexique laisse entrevoir, le surréalisme étend ses propres frontières. Art, poésie, politique, tout change et se dépasse au contact du mythe pour ouvrir des voies renouvelées à l’entendement humain à venir.

Une exposition à découvrir à Saint-Cirq-Lapopie du 28 avril au 11 novembre 2026.

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31 rue Joseph Emile Rignault Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 80 37 70 58 contact@maisonandrebreton.fr

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English :

Thanks to the prospects offered by Mexico, surrealism is expanding its own frontiers

L’événement Exposition Surréalisme et Mexique Miroirs magnétiques Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cahors Vallée du Lot