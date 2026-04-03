Parcours découverte de Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot
Parcours découverte de Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot vendredi 1 mai 2026.
Parcours découverte de Saint-Cirq-Lapopie
Parcours découverte de Saint-Cirq-Lapopie Place du Sombral 46330 Saint-Cirq-Lapopie Lot Occitanie
Durée : 60 Distance : 1300.0 Tarif :
Perché au-dessus de la rivière Lot, le village médiéval s’ajuste à sa falaise d’une façon spectaculaire.
Ce village médiéval épouse la paroi rocheuse à 100 mètres au-dessus de la rivière
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English :
Perched above the river Lot, the medieval village fits its cliff in a spectacular way.
This medieval village hugs the rock face 100 meters above the river
Deutsch :
Hoch über dem Fluss Lot gelegen, schmiegt sich das mittelalterliche Dorf auf spektakuläre Weise an seine Klippe.
Das mittelalterliche Dorf schmiegt sich 100 Meter über dem Fluss an die Felswand
Italiano :
Appoggiato sopra il fiume Lot, il villaggio medievale si adatta alla sua scogliera in modo spettacolare.
Questo villaggio medievale abbraccia la parete rocciosa a 100 metri sopra il fiume
Español :
Colgado sobre el río Lot, el pueblo medieval se adapta a su acantilado de forma espectacular.
Este pueblo medieval se abraza a la pared rocosa 100 metros por encima del río
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-25 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot
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