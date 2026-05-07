Exposition « Symbioses » Atelier galerie L’Antre Temps Rennes 7 mai – 10 juillet Ille-et-Vilaine

Cette exposition célèbre la symbiose entre les êtres vivants et la nature, à travers les œuvres de 3 artistes.

Dans son atelier-galerie niché dans une cour du centre-ville, Constance Villeroy, plasticienne, organise des expositions avec des artistes invité.es, en cherchant toujours les dialogues entre les œuvres.

« »Symbiose » » il y aura dans cette expo des beaux-jours, entre les toiles de Mahée Auffret, toutes en douceur, qui nous invitent dans une nature colorée et foisonnante, vibrante de soleil… les êtres façonnés avec tendresse par Rocio Araya et les femmes-oiseaux à tenir dans la main de Céline Boisgerault.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T18:30:00.000+02:00

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Atelier galerie L’Antre Temps 45 rue de la Parcheminerie, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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