Exposition Talleyrand et George Sand le prince et la romancière à Valençay

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01

Daniel Bernard de la Guérouée de Gâtines présente le regard ethnographique de George Sand. Influencée par le mouvement romantique, George Sand porte un intérêt tout particulier pour ce qui deviendra plus tard l’ethnographie et révéla au grand public la province du Berry.

Passant son enfance parmi les villageois et campagnards de Nohant, observatrice fine et minutieuse de leurs mœurs, traditions et coutumes, sensible à la littérature orale venue du fonds des âges, elle jette un regard d’ethnographe sur la paysannerie et le monde rural qui l’entourent. Consciente de la disparition des rites ancestraux et du parler local, concernée par le devenir du savoir oral ou du corpus légendaire, elle sauve de l’oubli définitif des pans entiers de ce patrimoine populaire. Dans un glossaire, elle note les tournures et les mots typiques de sa Vallée Noire. Elle observe les costumes ruraux et les usages vestimentaires et consigne de multiples notations sur la bourrée et les instruments rustiques. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 39 22 03 daniel.bernard21@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Daniel Bernard de la Guérouée de Gâtines presents George Sand’s ethnographic vision. Influenced by the Romantic movement, George Sand was particularly interested in what would later become ethnography, and revealed the province of Berry to the general public.

L’événement Exposition Talleyrand et George Sand le prince et la romancière à Valençay Valençay a été mis à jour le 2026-01-25 par BERRY