Exposition Téléphérique et compagnie Musée Montagnard Les Houches

Exposition Téléphérique et compagnie

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-12-26

fin : 2025-05-16

2025-12-26

Au début du 20e siècle, l’accès à la montagne s’ouvre au plus grand nombre. Aux Houches, le téléphérique de Bellevue est construit dès 1936, suivi par d’autres installations sur la commune. Remontez le fil de leur histoire dans l’exposition.

English :

At the beginning of the 20th century, access to the mountains opened up to as many people as possible. In Les Houches, the Bellevue cable car was built in 1936, followed by other installations throughout the commune. Take a look at their history in the exhibition.

German :

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird der Zugang zu den Bergen für ein breites Publikum geöffnet. In Les Houches wurde ab 1936 die Bellevue-Seilbahn gebaut, der weitere Anlagen in der Gemeinde folgten. Verfolgen Sie in der Ausstellung den Faden ihrer Geschichte zurück.

Italiano :

All’inizio del XX secolo, l’accesso alle montagne è stato aperto al maggior numero possibile di persone. A Les Houches, la funivia di Bellevue fu costruita nel 1936, seguita da altri impianti in tutto il comune. La mostra ne ripercorre la storia.

Espanol :

A principios del siglo XX, el acceso a la montaña se abrió al mayor número de personas posible. En Les Houches se construyó el teleférico de Bellevue en 1936, al que siguieron otras instalaciones por todo el municipio. Recorra su historia en la exposición.

