Saint-Louis

Exposition Tempesta Fondation Fernet-Branca

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-24 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’exposition Tempesta est une réflexion sur la sculpture contemporaine en tant que pratique complexe et puissante, qui joue un rôle particulier dans le contexte artistique actuel. Elle se révèle être un médium aux liens extrêmement variés entre la forme, l’image, le son, l’espace et le corps, permettant une expérience à la fois spontanément sensorielle et intellectuellement stimulante. L’art devient ainsi un véritable lieu d’expérience.

Tempesta rassemble des œuvres d’artistes contemporains majeurs tels que Julius von Bismarck, Josh Kline, Jos Näpflin, Vittorio Santoro, Tenant of Culture, Andreas Waldmeier et Annie Wan Lai-kuen. Ni purement contemplatives ni directement narratives, ces œuvres, d’une grande précision formelle, sont des installations engagées qui laissent la place à une confrontation active avec le présent ; elles s’inscrivent avec assurance et avant-gardisme dans un contexte marqué par de multiples crises sociales, des menaces existentielles et des défis globaux.

Un programme varié de performances et d’événements accompagne l’exposition, invitant des publics de tous âges à s’engager, à participer et à entrer en dialogue. .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement Exposition Tempesta Fondation Fernet-Branca Saint-Louis a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue