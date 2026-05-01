Saint-Louis

Vernissage de l’exposition Tempesta

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons l’ouverture de l’exposition Tempesta à la Fondation Fernet-Branca, à l’occasion d’un vernissage qui aura lieu le samedi 23 mai à partir de 16h.

Tempesta réunit les œuvres de sept artistes internationaux. Cette vaste exposition estivale rassemble des sculptures et des installations d’envergure, qu’il s’agisse de créations inédites ou d’œuvres réinterprétées spécifiquement pour le lieu. Celles-ci entrent en résonance avec l’architecture industrielle et épurée de la Fondation Fernet-Branca. Les œuvres déploient des récits de crises et de traumatismes, mais aussi de résilience et de transformation. Le parcours de l’exposition s’apparente à un rite de passage, guidant les visiteurs de station en station, d’expérience en expérience.

Avec Julius von Bismarck, Josh Kline, Jos Näpflin, Vittorio Santoro, Tenant of Culture, Andreas Waldmeier et Annie Wan Lai-kuen, Tempesta compose des espaces d’exploration sensibles. Autant de situations qui nous invitent à porter, ensemble, un regard attentif sur l’état du monde au seuil du XXIe siècle.

Un programme varié de performances et d’événements accompagne l’exposition, invitant des publics de tous âges à s’engager, à participer et à entrer en dialogue.

Atelier famille de 16h à 17h 0 .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement Vernissage de l’exposition Tempesta Saint-Louis a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue