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AGENDA · Pontarlier

Exposition temporaire Bicentenaire de la photographie Musée de Pontarlier Pontarlier

samedi 26 septembre 2026 · Musée de Pontarlier · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 28 février 2027
Lieu
Musée de Pontarlier
Adresse
2 Place d'Arçon
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Exposition temporaire Bicentenaire de la photographie

Musée de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2027-02-28

Date(s) :
2026-09-26

Organisé par le Musée de Pontarlier.
À l’occasion du bicentenaire de la photographie, le Musée célèbre la richesse de cet art visuel au travers de 2 expositions temporaires entre nature et mémoire.
Avec A pas feutrés , le photographe et naturaliste Guillaume François vous propose une immersion dans la faune et la flore jurassienne. A travers son regard, cette exposition met en lumière la beauté du vivant tout en sensibilisant à sa prévention.
L’exposition Stainacre portraits d’antan vous plonge, quant à elle, dans les débuts de la photographie. A travers une galerie de visages, découvrez l’essor du portrait photogrpahique, témoin d’une nouvelle manière de représenter et de conserver notre mode de vie.   .

Musée de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16  musee@ville-pontarlier.com

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English : Exposition temporaire Bicentenaire de la photographie

L’événement Exposition temporaire Bicentenaire de la photographie Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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