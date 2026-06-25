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Tournoi Basketball 3v3 Pontarlier

Tournoi Basketball 3v3 Pontarlier mercredi 26 août 2026.

Adresse
Terrain de basket du Toulombief
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Tournoi Basketball 3v3

Terrain de basket du Toulombief Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Prêts à relever le défi ? Les jeunes de 14 à 20 ans sont invités à participer au tournoi Basket 3×3 au terrain du Toulombief. Formez votre équipe, enchaînez les matchs et tentez de remporter l’un des lots mis en jeu ! Inscription obligatoire, places limitées   .

Terrain de basket du Toulombief Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37  animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com

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English : Tournoi Basketball 3v3

L’événement Tournoi Basketball 3v3 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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