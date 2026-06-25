Pontarlier

Tournoi Basketball 3v3

Terrain de basket du Toulombief Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Prêts à relever le défi ? Les jeunes de 14 à 20 ans sont invités à participer au tournoi Basket 3×3 au terrain du Toulombief. Formez votre équipe, enchaînez les matchs et tentez de remporter l’un des lots mis en jeu ! Inscription obligatoire, places limitées .

Terrain de basket du Toulombief Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com

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English : Tournoi Basketball 3v3

L’événement Tournoi Basketball 3v3 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS