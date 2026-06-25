Tournoi Basketball 3v3 Pontarlier
Tournoi Basketball 3v3 Pontarlier mercredi 26 août 2026.
Pontarlier
Tournoi Basketball 3v3
Terrain de basket du Toulombief Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Prêts à relever le défi ? Les jeunes de 14 à 20 ans sont invités à participer au tournoi Basket 3×3 au terrain du Toulombief. Formez votre équipe, enchaînez les matchs et tentez de remporter l’un des lots mis en jeu ! Inscription obligatoire, places limitées .
Terrain de basket du Toulombief Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com
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English : Tournoi Basketball 3v3
L’événement Tournoi Basketball 3v3 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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