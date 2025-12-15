Vente de composteurs Préval Haut-Doubs Pontarlier

Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier Doubs

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-02-25 12:00:00
fin : 2026-04-08 15:00:00

2026-02-25 2026-04-08 2026-05-27 2026-07-01

Organisé par Préval Haut-Doubs.
Stand de retrait de composteur en bois, livré avec seau à compost et guide sur le compostage.
Pré-commande indispensable sur le site internet ou bon de commande sur demande.   .

Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 49 66  contact@preval.fr

