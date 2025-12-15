Vente de composteurs Préval Haut-Doubs Pontarlier
Vente de composteurs Préval Haut-Doubs Pontarlier mercredi 25 février 2026.
Vente de composteurs
Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier Doubs
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 12:00:00
fin : 2026-04-08 15:00:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-04-08 2026-05-27 2026-07-01
Organisé par Préval Haut-Doubs.
Stand de retrait de composteur en bois, livré avec seau à compost et guide sur le compostage.
Pré-commande indispensable sur le site internet ou bon de commande sur demande. .
Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 49 66 contact@preval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vente de composteurs
L’événement Vente de composteurs Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS