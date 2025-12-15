Vente de composteurs Préval Haut-Doubs Pontarlier

Vente de composteurs

Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier Doubs

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 12:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-04-08 2026-05-27 2026-07-01

Organisé par Préval Haut-Doubs.

Stand de retrait de composteur en bois, livré avec seau à compost et guide sur le compostage.

Pré-commande indispensable sur le site internet ou bon de commande sur demande. .

Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 49 66 contact@preval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de composteurs

L’événement Vente de composteurs Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS