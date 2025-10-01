Tournoi Super Smash Bros Nintendo Switch 2 Théâtre Bernard Blier Pontarlier
mardi 25 août 2026 · Théâtre Bernard Blier · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Tournoi Super Smash Bros Nintendo Switch 2
Théâtre Bernard Blier 56 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-08-25
L’association PARLONCAP, en étroite collaboration avec la Médiathèque de Pontarlier, organise un tournoi Super Smash Bros™ sur Nintendo Switch 2.
Dès 12 ans, avec lots à gagner. Inscription obligatoire, places limitées. .
Théâtre Bernard Blier 56 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi Super Smash Bros Nintendo Switch 2
L’événement Tournoi Super Smash Bros Nintendo Switch 2 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Atelier Stage d’initiation à la vannerie d’osier Atelier Saule en Fa Pontarlier 1 juillet 2026
- Sortie découverte dans la forêt endormie La Tisanerie Pontarlier 1 juillet 2026
- Après-midi jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier 1 juillet 2026
- Julien Doré le Dernier Pestacle Cinéma Olympia Pontarlier 2 juillet 2026
- Summer P.A Party Pontarlier 3 juillet 2026