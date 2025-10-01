Tournoi Super Smash Bros Nintendo Switch 2 Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Tournoi Super Smash Bros Nintendo Switch 2

Théâtre Bernard Blier 56 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:00:00

fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :

2026-08-25

L’association PARLONCAP, en étroite collaboration avec la Médiathèque de Pontarlier, organise un tournoi Super Smash Bros™ sur Nintendo Switch 2.

Dès 12 ans, avec lots à gagner. Inscription obligatoire, places limitées. .

Théâtre Bernard Blier 56 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com

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English : Tournoi Super Smash Bros Nintendo Switch 2

L’événement Tournoi Super Smash Bros Nintendo Switch 2 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS