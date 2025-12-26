Mercredi relaxation séance de méditation avec Fanny Girod Musée Municipal Pontarlier

Mercredi relaxation séance de méditation avec Fanny Girod

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28 19:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Organisé par le Musée de Pontarlier.

Profitez d’un moment de relaxation privilégié au cœur des œuvres du Musée après la fermeture au public. Fanny Girod de Girod Jura , vous entraîne dans un voyage méditatif, une plongée dans les paysages de l’Ecole de peinture comtoise.

Pour tous à partir de 7 ans. Les participants devront apporter leur tapis. Réservation conseillée. Nombre de places limité. .

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredi relaxation séance de méditation avec Fanny Girod

L’événement Mercredi relaxation séance de méditation avec Fanny Girod Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS