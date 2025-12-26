Mercredi relaxation séance de méditation avec Fanny Girod Musée Municipal Pontarlier
Mercredi relaxation séance de méditation avec Fanny Girod
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-04-28 19:30:00
2026-04-28
Organisé par le Musée de Pontarlier.
Profitez d’un moment de relaxation privilégié au cœur des œuvres du Musée après la fermeture au public. Fanny Girod de Girod Jura , vous entraîne dans un voyage méditatif, une plongée dans les paysages de l’Ecole de peinture comtoise.
Pour tous à partir de 7 ans. Les participants devront apporter leur tapis. Réservation conseillée. Nombre de places limité. .
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
