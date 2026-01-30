Exposition temporaire Entre fleuve et mer. Une histoire médiévale Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye
Exposition temporaire Entre fleuve et mer. Une histoire médiévale Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye dimanche 5 juillet 2026.
Exposition temporaire Entre fleuve et mer. Une histoire médiévale
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-05
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-07-05
Exposition temporaire dans le cadre de l’année culturelle Eau, quelle histoire portée par le Département de l’Isère.
.
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 40 68 musee-saint-antoine@isere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Temporary exhibition
L’événement Exposition temporaire Entre fleuve et mer. Une histoire médiévale Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-01-28 par Direction de la Culture et du Patrimoine de l’Isère