Exposition temporaire « Hautefort 1968, le jour d’après « , Château de Hautefort, Hautefort

Informations pratiques

Exposition temporaire « Hautefort 1968, le jour d’après » 19 et 20 septembre Château de Hautefort Dordogne

Sur réservation. 40 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Hautefort vous ouvre ses portes de 10h à 18h.

Dans le cadre du thème de cette année, « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », découvrez une exposition temporaire consacrée à la reconstruction du château après le dramatique incendie de 1968. Elle sera complétée par la diffusion de l’émission « Chefs-d’œuvre en péril », à laquelle la baronne de Bastard avait participé la même année.

Des commentaires historiques seront proposés à 11h et 15h30, ainsi qu’une découverte des jardins à 14h.

Tarifs habituels d’accès au château.

Le 19 septembre à 19h, une « soirée privilège » permettra également de profiter d’une visite privative du monument suivie d’un repas gastronomique, sur réservation en ligne uniquement.

Château de Hautefort Le bourg, 24390 Hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 50 51 23 http://www.chateau-hautefort.com [{« type »: « link », « value »: « https://chateau-hautefort.com/ »}] Le château est une majestueuse demeure de plaisance du XVIIe siècle, dominant la vallée, construite à l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale ayant appartenu entre autre à Bertran de Born le guerrier-poète.

Rare témoignage d’une architecture classique en Périgord, ce château abrite une remarquable collection de mobilier ancien. Au XIXe siècle, le comte de Choulot a créé les jardins à la française et le parc à l’anglaise.

Les 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Hautefort vous ouvre ses portes de 10 h à 18 h. Dans le cadre du thème de cette année, « Patrimoine en…

© Château de Hautefort