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Exposition temporaire « Hautefort 1968, le jour d’après « , Château de Hautefort, Hautefort

samedi 19 septembre 2026 · Château de Hautefort · Hautefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Hautefort
Adresse
Le bourg, 24390 Hautefort
Ville
24390 Hautefort
Département
Dordogne
Tarif
Sur réservation. 40 personnes maximum.

Exposition temporaire « Hautefort 1968, le jour d’après  » 19 et 20 septembre Château de Hautefort Dordogne

Sur réservation. 40 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Hautefort vous ouvre ses portes de 10h à 18h.

Dans le cadre du thème de cette année, « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », découvrez une exposition temporaire consacrée à la reconstruction du château après le dramatique incendie de 1968. Elle sera complétée par la diffusion de l’émission « Chefs-d’œuvre en péril », à laquelle la baronne de Bastard avait participé la même année.

Des commentaires historiques seront proposés à 11h et 15h30, ainsi qu’une découverte des jardins à 14h.

Tarifs habituels d’accès au château.

Le 19 septembre à 19h, une « soirée privilège » permettra également de profiter d’une visite privative du monument suivie d’un repas gastronomique, sur réservation en ligne uniquement.

Château de Hautefort Le bourg, 24390 Hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 50 51 23 http://www.chateau-hautefort.com [{« type »: « link », « value »: « https://chateau-hautefort.com/ »}] Le château est une majestueuse demeure de plaisance du XVIIe siècle, dominant la vallée, construite à l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale ayant appartenu entre autre à Bertran de Born le guerrier-poète.
Rare témoignage d’une architecture classique en Périgord, ce château abrite une remarquable collection de mobilier ancien. Au XIXe siècle, le comte de Choulot a créé les jardins à la française et le parc à l’anglaise.
Les 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Hautefort vous ouvre ses portes de 10 h à 18 h. Dans le cadre du thème de cette année, « Patrimoine en…

© Château de Hautefort

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