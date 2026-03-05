Exposition temporaire Les Héros de la BD Descartes

Exposition temporaire Les Héros de la BD

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

2026-06-05

Riche en informations sur l’histoire de la bande dessinée, l’exposition ouvre de nombreuses pistes de réflexion autour du concept de héros. De Bécassine à Blueberry ou de Tintin à Corto Maltese, on découvre les différentes facettes de ces héros (leurs caractéristiques, leurs privilèges, leur comportement…). .

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 82 81 musee@ville-descartes.fr

English :

Packed with information on the history of the comic strip, the exhibition opens up a wide range of avenues for reflection on the concept of the hero. From Bécassine to Blueberry, from Tintin to Corto Maltese, we discover the different facets of these heroes (their characteristics, their privileges…).

