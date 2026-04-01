Exposition temporaire Les maîtres de l’évasion à la Maison de la Magie Blois mercredi 1 avril 2026.

Blois

Exposition temporaire Les maîtres de l’évasion à la Maison de la Magie

Place du Château Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-09-27 12:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-09-05 2026-10-17 2026-12-19

L’escapologie, l’art fascinant de se libérer de toutes les entraves !

Du coffre verrouillé aux chaînes les plus solides, les magiciens défient l’impossible avec force, souplesse et sang-froid. Cette exposition célèbre les grands maîtres de l’évasion, dont le légendaire Harry Houdini.

L’escapologie, l’art fascinant de se libérer de toutes les entraves !

Du coffre verrouillé aux chaînes les plus solides, les magiciens défient l’impossible avec force, souplesse et sang-froid. Cette exposition célèbre les grands maîtres de l’évasion, dont le légendaire Harry Houdini, disparu il y a 100 ans, incarnant à lui seul courage et ingéniosité.

Une immersion au coeur d’un art où chaque respiration compte et où la liberté devient

illusion. .

Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr

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English :

Escapology, the fascinating art of freeing yourself from all shackles!

From locked trunks to the strongest chains, magicians defy the impossible with strength, flexibility and composure. This exhibition celebrates the great masters of escapology, including the legendary Harry Houdini.

L’événement Exposition temporaire Les maîtres de l’évasion à la Maison de la Magie Blois a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT41