Exposition temporaire « Patrimoines en résistance – De Tombouctou à Odessa », Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Informations pratiques

Exposition temporaire « Patrimoines en résistance – De Tombouctou à Odessa » 19 et 20 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

De Tombouctou à Odessa, de Bâmiyân à Gaza, les conflits armés font du patrimoine une cible privilégiée. Face à ces destructions, l’exposition « Patrimoines en résistance » interroge les gestes d’effacement, mais aussi les formes de résistance et de réparation qui permettent de penser l’avenir à partir des ruines

Des visites menées par nos guides conférenciers vous permettront une meilleure approchent de ce sujet crucial pour le patrimoine de l’humanité.

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/exposition/patrimoines-en-resistance

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L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser…

La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D !

Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles.

Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité.

L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr

Exposition « Patrimoines en résistance – De Tombouctou à Odessa »

© Cité de l’architecture et du patrimoine