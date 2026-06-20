Exposition temporaire « Pour l’Éternité. Histoire de Cluny dans la Nièvre », Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers

Informations pratiques

Exposition temporaire « Pour l’Éternité. Histoire de Cluny dans la Nièvre » 19 et 20 septembre Musée de la faïence et des beaux-arts Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fondée en 910, la grande abbaye de Cluny a été à l’origine d’un véritable réseau de prieurés et de dépendances, s’étendant dans toute l’Europe occidentale. Entre le 10e et le 12e siècle, les établissements religieux clunisiens ont façonné la vie religieuse, politique, artistique et économique. Prenant appui sur le cas singulier de Nevers, qui compta trois prieurés clunisiens au 11e siècle (Saint-Etienne, Saint-Victor et Saint-Sauveur), l’exposition mettra en lumière les spécificités de l’ordre mais aussi les limites de son influence.

Musée de la faïence et des beaux-arts 16 Rue Saint-Genest, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684460 https://culture.nevers.fr/musee-de-la-faience-et-des-beaux-arts Ancienne abbaye Notre-Dame de Nevers et hôtel particulier. Bus : arrêts Charles-de-Gaulle ou Place Mossé Parking. Entrée PMR par les jardins (grille près de l’église Saint-Genest).

Fondée en 910, la grande abbaye de Cluny a été à l’origine d’un véritable réseau de prieurés et de dépendances, s’étendant dans toute l’Europe occidentale. Entre le 10e et le 12e siècle, les ont la…

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