Exposition temporaire « Salins, l’incendie de 1825 », La Grande Saline de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains

Informations pratiques

Exposition temporaire « Salins, l’incendie de 1825 » 19 et 20 septembre La Grande Saline de Salins-les-Bains Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’exposition « Salins, l’incendie de 1825 » est consacrée à l’un des événements les plus marquants de l’histoire salinoise : l’incendie dévastateur du 27 juillet 1825. En seulement deux jours, les flammes ravagèrent plus de 400 maisons, détruisant un tiers de la ville, laissant 726 familles sans abri, bouleversant des milliers de vie. Cette catastrophe, visible à plus de 40 km à la ronde, marqua un tournant dans l’histoire urbaine, sociale et architecturale de la ville.

200 ans plus tard, la Grande Saline propose une exposition immersive retraçant les origines, le déroulé, les conséquences et la mémoire collective de cet événement.

L’exposition se déploie en plusieurs sections chronologiques et thématiques : avant le brasier – le feu – les secours – une solidarité nationale – la reconstruction.

À travers des objets rescapés, des gravures, des récits poignants et des documents d’époque, elle retrace le déroulement de l’incendie, les efforts désespérés des pompiers, qui iront jusqu’à utiliser du vin faute d’eau, et l’incroyable élan de solidarité nationale qui s’ensuivit. Le parcours dévoile également les conséquences sur l’urbanisme de Salins, reconstruite selon des règles strictes qui façonnent encore aujourd’hui son architecture.

L’exposition met également en lumière les visages et les voix de celles et ceux qui ont vécu la catastrophe : familles déplacées, pompiers locaux et venus de tout le territoire, responsables de la ville comme le maire Claude-François Lurion de Légouthail ou Marguerite Hubert Augustin Bossu, directeur des salines. Elle raconte aussi la générosité du peuple français, galvanisé par l’exemple du roi Charles X, et les gestes anonymes qui ont permis de nourrir, vêtir et reloger des milliers de sinistrés.

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 place des Salines 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 73 10 92 https://www.grande-saline.com https://www.facebook.com/GrandeSaline;https://www.instagram.com/grandesalinesalins/ Elle est celle par qui commence l’épopée du sel en Franche-Comté : captant l’or blanc des profondeurs de la terre, la Grande Saline de Salins-les-Bains figure parmi les plus anciens sites d’exploitation du sel ignigène. Pendant 1 200 ans, du VIIIe siècle jusqu’en 1962, hommes et femmes y ont produit le sel, indispensable à la conservation des aliments et véritable richesse qui a fait de Salins-les-Bains la capitale économique de la Franche-Comté médiévale. Avec son impressionnante galerie souterraine bâtie au XIIIe siècle pour protéger les puits d’eau salée et s’étendant sur 165 m sous la ville, sa roue hydraulique et son balancier en bois monumental du XIXe siècle toujours en fonctionnement, le bâtiment des évaporations où se trouve la dernière poêle à sel de France, la Grande Saline est un des joyaux de la Franche-Comté. Plus qu’une simple visite, partagez et vivez l’histoire d’un patrimoine vivant inscrit à

l’Unesco depuis 2009 ! accès à la galerie par un escalier de 50 marches,12°C dans la partie souterraine, parkings à proximité.

L’exposition Salins, l’incendie de 1825 est consacrée à un des événements les plus marquants de l’histoire salinoise : l’incendie dévastateur du 27 juillet 1825. En seulement deux jours, les flammes …

© Christelle Munier