Exposition temporaire « Sauver les enfants juifs. Une éthique en résistance à Moissac », Musée de la Résitance et du Combattant, Montauban

Informations pratiques

Exposition temporaire « Sauver les enfants juifs. Une éthique en résistance à Moissac » 19 et 20 septembre Musée de la Résitance et du Combattant Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites commentées par la responsable du musée à 15h, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. À partir de 10 ans.

Le 5 décembre 1939, le préfet de Tarn-et-Garonne réquisitionne la maison située au 18 quai du Port, à Moissac, afin d’accueillir les réfugiés qui affluent dans le département. Il en confie la gestion à Shatta Simon et à son mari Édouard, dit « Bouli », qui la transforment rapidement en maison d’enfants.

À travers une scénographie sensible, l’exposition invite à découvrir leur histoire et la manière dont ils ont organisé le sauvetage de près de 500 enfants juifs venus de toute l’Europe, avec la complicité des autorités locales et de la population.

Musée de la Résitance et du Combattant Espace perbosc, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 [{« type »: « phone », « value »: « 05 »}, {« type »: « phone », « value »: « 63 »}, {« type »: « phone », « value »: « 66 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 11 »}]

Visites commentées par la responsable du musée à 15 heures pour les journées du Patrimoine – À partir de 10 ans

©Mémorial de la Shoah/Fonds EEIF.