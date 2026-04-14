Exposition temporaire « Un grand inventeur de la fin du XIXe siècle, Paul-Emile Jacquel (1826-1898) », Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine

Exposition temporaire « Un grand inventeur de la fin du XIXe siècle, Paul-Emile Jacquel (1826-1898) » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la batellerie et des voies navigables Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Exposition temporaire « Un grand inventeur de la fin du XIXe siècle, Paul-Emile Jacquel (1826-1898) »

Maquettes d’étude et modèle réduit promotionnel, archives, photographies, plans, dessins et gravures…Un ensemble exceptionnel conservé depuis 150 ans dans la famille permet de rentrer dans l’intimité de l’inventeur du « système de bateau à propulseur ». Le brevet déposé en 1878 décrit en fait un convoi poussé (pousseur et sa barge) pour la navigation sur les canaux. Le « système Jacquel » va être longuement expérimenté puis mis en œuvre avec plusieurs unités exploitées au début des années 1880.

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets.

Visite libre de l’exposition « Un grand inventeur de la fin du XIXe siècle, Paul-Emile Jacquel (1826-1898) »

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