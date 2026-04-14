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YACOUBA, Conservatoire de Conflans, Conflans-Sainte-Honorine

YACOUBA, Conservatoire de Conflans, Conflans-Sainte-Honorine

YACOUBA, Conservatoire de Conflans, Conflans-Sainte-Honorine samedi 16 mai 2026.

Lieu : Conservatoire de Conflans

Adresse : 74 rue Désiré Clément, 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Ville : 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Département : Yvelines

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

YACOUBA Samedi 16 mai, 20h30 Conservatoire de Conflans Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T20:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00

Aux frontières du classique, du contemporain et du jazz, David « Yacouba » Jacob fonde son trio avec Nicolas Noël au piano et Hakim Molina à la batterie, afin de présenter des compositions singulières. Ses morceaux fusionnent le jazz des années 60 avec les influences ethniques qui le nourrissent depuis toujours.
En première partie :

Swing complices

Groupe de jazz manouche composé de 4 musiciens qui font vibrer leurs guitares, contrebasse et saxophones en interprétant swings , valses et bossas . Venez écouter leur répertoire festif !!! Composition du groupe Alain BLANC : Guitare Jean-Pierre SARRAZIN : Saxophone JB THERENCY Guitare Joel BARA Contrebasse

Conservatoire de Conflans 74 rue Désiré Clément, 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Chennevières Yvelines Île-de-France
YACOUBA

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