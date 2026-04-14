Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

« Mini-concerts », Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine

« Mini-concerts », Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine

« Mini-concerts », Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de la batellerie et des voies navigables

Adresse : 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France

Ville : 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Département : Yvelines

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

« Mini-concerts » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la batellerie et des voies navigables Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

A la Nuit des Musées, les cordes des instruments de musique feront écho à la musicalité propre aux cordes des bateaux. Les artistes SOLA à la guitare & Olivier Herbin à la harpe réaliseront quatre « mini-concerts » dans le musée donnée par le duo Anj’oliver – guitare & harpe ; en partenariat avec le Conservatoire municipal de musique de Conflans-Sainte-Honorine.
Programme du duo Anj’oliver
– set de 30 minutes –
Chefs-d’oeuvre du classique et musiques inspirées :
De Falla : La Vie Brève
Franck : Fugue et Variation
Giuliani : Polonaise
Guitare solo
Harpe solo
Stotzem ; Sur Vesdre
19h, 20h, 21h, et 22h. (concerts d’une demi-heure)

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets.
Mini-concerts

© duo Anj’oliver

À voir aussi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)