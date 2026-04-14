Ouverture exceptionnelle de l’exposition temporaire et du grand cellier, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine

Ouverture exceptionnelle de l’exposition temporaire et du grand cellier Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la batellerie et des voies navigables Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de l’exposition temporaire et du grand cellier de 18h. à 22h30

Exposition temporaire dans l’Orangerie : « Le canoë canadien/La genèse du tourisme fluvial »

Le grand cellier médiéval de l’ancien Prieuré : réserve des bateaux de loisirs du musée (plaisance et sport)

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets.

Ouverture exceptionnelle du grand cellier et visite libre de l’exposition « Le canoë canadien : la genèse du tourisme fluvial »

© musée de la batellerie et des voies navigables