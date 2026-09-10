Exposition temporaire : Un Pressoir à pommes du XVIIe siècle dans Brie-Comte-Robert ?, Grange Deroubaix, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Exposition temporaire : Un Pressoir à pommes du XVIIe siècle dans Brie-Comte-Robert ? 19 et 20 septembre Grange Deroubaix Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le pressoir de Brie : une histoire peu ordinaire…

Quoi de mieux que ce pressoir à pommes pour illustrer le thème du patrimoine en péril ? Thème de l’édition 2026 des JEP.

Venez découvrir en exclusivité cette pièce magistrale du XVIIe siècle, cachée dans une grange en plein coeur de Brie-Comte-Robert.

Pourquoi se trouve t’il ici ? Quelle est son histoire et comment fonctionne t’il ? Pourrions-nous un jour le remettre en service ?

Cette exposition exceptionnelle vous invite à redécouvrir ce témoin essentiel du patrimoine rural et à mieux comprendre les enjeux de sa préservation.

Informations pratiques :

Horaires : samedi 19 septembre à 15h, dimanche 20 septembre à 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h00.

Lieu : Grange Deroubaix, 2 boulevard Jean Jaurès (77170 Brie-Comte-Robert).

Grange Deroubaix 2 Bd Jean Jaurès77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition

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