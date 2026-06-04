Les Ponts-de-Cé

Exposition TERRAIN GRAPHIQUE par le studio Le bruit des formes

13 rue Boutreux Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Cette exposition se veut être une exploration visuelle et créative de Rive d’Arts, un lieu en mouvement. .

13 rue Boutreux Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 14 63 rivedarts@ville-lespontsdece.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition TERRAIN GRAPHIQUE par le studio Le bruit des formes Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers