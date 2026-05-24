Festival Les Traver’Cé Musicales Les Ponts-de-Cé
Festival Les Traver’Cé Musicales Les Ponts-de-Cé vendredi 3 juillet 2026.
Les Ponts-de-Cé
Festival Les Traver’Cé Musicales
4 Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Festival gratuit, ouvert à toutes et à tous, cet événement unique célèbre les musiques métissées, les cultures qui se croisent et les émotions partagées. .
4 Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 75 75
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L’événement Festival Les Traver’Cé Musicales Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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