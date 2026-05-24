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Festival Les Traver’Cé Musicales Les Ponts-de-Cé

Festival Les Traver’Cé Musicales Les Ponts-de-Cé vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 4 Rue Charles de Gaulle

Ville : 49130 Les Ponts-de-Cé

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Les Ponts-de-Cé

Festival Les Traver’Cé Musicales

4 Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04

Festival gratuit, ouvert à toutes et à tous, cet événement unique célèbre les musiques métissées, les cultures qui se croisent et les émotions partagées.   .

4 Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 75 75 

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English :

L’événement Festival Les Traver’Cé Musicales Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers

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