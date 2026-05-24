L’Art en Cé Jardins Les Ponts-de-Cé
L’Art en Cé Jardins Les Ponts-de-Cé dimanche 21 juin 2026.
Les Ponts-de-Cé
L’Art en Cé Jardins
Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le temps d’un dimanche, l’Art s’invite dans les jardins de la Ville Jardins publics, partagés et privés de la ville. Des artistes feront découvrir leurs créations sous forme d’expositions et de spectacles.
Programme à découvrir sur www.lespontsdece.fr .
Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 75 75
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L’événement L’Art en Cé Jardins Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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