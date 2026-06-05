Exposition « Terre Sainte, terre de pêcheurs », La Case Marine, Saint-Pierre

Informations pratiques

Exposition « Terre Sainte, terre de pêcheurs » 19 et 20 septembre La Case Marine La Réunion

Accès libre, Renseignements au 0262 01 13 84 – 0693 61 97 78

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Une exposition pour comprendre l’âme de Saint-Pierre, au coeur du Saint-Pierre Historique. L’espace de la Case Marine s’inscrit dans une logique patrimoniale et se veut être un lieu convivial. On y trouve cette exposition permanente dont l’objectif est de faire découvrir l’histoire de ce quartier et de sa population. La finalité du projet est de garder la mémoire de Terre Sainte.

La Case Marine 26 rue Amiral Lacaze, terre sainte Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 01 13 84 – 0693 61 97 78 La Case Marine est un espace culturel et patrimonial situé au 26, rue Amiral Lacaze dans le quartier de Terre-Sainte à Saint-Pierre (La Réunion). Gérée par l’AFEMAR (Association des Femmes de Marins Pêcheurs), elle est implantée dans un ancien office du tourisme sur la rive gauche de la rivière d’Abord.

Une exposition pour comprendre l’âme de Saint-Pierre, au coeur du Saint-Pierre Historique.

P. Laude