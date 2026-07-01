Exposition : Textiles anciens, De Baecque et Associés, Lyon

Informations pratiques

Exposition : Textiles anciens 19 et 20 septembre De Baecque et Associés Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition dédiée au textile, patrimoine lyonnais incontournable en présence de notre expert.

De Baecque et Associés 70, rue Vendôme Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 16 29 44 https://www.debaecque.fr https://www.instagram.com/de_baecque_et_associes/ Les vacations se déroulent au sein d’un espace de 700 m2 au cœur du 6ème arrondissement. Derrière la façade d’un bel immeuble classique, DE BAECQUE et Associés a transformé une ancienne usine textile à la toiture de sheds en un hôtel des ventes moderne et lumineux. – Métro A, station « Foch »

– Bus C26 ou bus 27 station « Duquesne Foch »

– Parking : Morand – 11 Bis Place Maréchal Lyautey, 69006 Lyon

Journées européennes du patrimoine

De Baecque et Associés