Exposition The Dreamers 2026, Galerie La Moulinette, Paris

Informations pratiques

Exposition The Dreamers 2026 Jeudi 3 décembre, 18h00 Galerie La Moulinette Paris

Entrée libre. Vernissage le jeudi 3 décembre 2026 à 18h. Exposition ouverte du 3 au 22 décembre 2026. Galerie La Moulinette, 81 bis rue Lepic, 75018 Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T18:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T18:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:00:00+01:00

The Dreamers est le premier concours de photographie en France entièrement dédié aux adolescents de 12 à 16 ans. Créé en 2024 par l’association RÊVE, il révèle chaque année des regards singuliers et les accompagne dans une rencontre avec le monde professionnel de la photographie.

L’exposition The Dreamers 2026 présente les séries des lauréats et de la sélection du concours, sur le thème « Le Point de vue de ma chambre » — en hommage à Nicéphore Niépce, qui réalisa la première photographie de l’histoire depuis la fenêtre de sa chambre en 1826.

Le jury 2026 est présidé par Michel Poivert, historien de la photographie et professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il réunit également Brigitte Patient, journaliste spécialisée en photographie, Yveline Loiseur, photographe diplômée de l’ENSP Arles, Delphine Piovant, fondatrice du laboratoire d’impression d’art D Images, Romane Cavallucci, membre du conseil d’administration du Fonds de Dotation Sakura, et Gala Vilarrasa Richard, lauréate du concours The Dreamers 2025.

En 2026, pour la première fois, le concours est ouvert à l’ensemble du territoire français grâce au soutien du Fonds de Dotation Sakura. Les lauréats résidant hors du Grand Paris bénéficient de leurs billets de train pris en charge pour assister au vernissage et aux formations.

L’exposition se tient à la Galerie La Moulinette, espace d’art au cœur de Montmartre fondé par Katrin Jakobsen, 81 bis rue Lepic, 75018 Paris. Vernissage le jeudi 3 décembre 2026 à 18h. Entrée libre du 3 au 22 décembre 2026.

Cette exposition est soutenue par le Fonds de Dotation Sakura, Hahnemühle France, D Images, Atelier Image Collée, galerie La Moulinette, Collège International de Photographie, La Kabine, Festival OFF Arles, Process Magazine, amap studio, Le Lavoir Numérique, Pass Culture et le Festival Circulation(s).

Organisée par l’association RÊVE — kids.thedreamers.life

Galerie La Moulinette 86 bis rue Lepic 75018 paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Paris Île-de-France +33 6 85 40 68 00 http://moulinette.site/ Galerie La Moulinette

The Dreamers est le premier concours de photographie en France entièrement dédié aux adolescents de 12 à 16 ans. Créé en 2024 par l’association RÊVE, il révèle chaque année des regards singuliers et …

@Gala Vilarrasa Richard, The Dreamers 2025